ССО показали, як знищують інженерну техніку й понтони росіян на Курщині: вибухове відео

Українські захисники продовжують операцію на території Курської області. Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі, техніці, а також знищують понтонні переправи.

Відео влучної роботи опублікували Сили спеціальних операцій. Бійці, які виконують завдання на Курщині, також розповіли про втрати ворога.

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ССО успішно знищує понтони росіян

Оператори ССО успішно нищать не лише ворожу техніку, а й понтони в Курській області. Так, у мережі показали ефективну роботу бійців 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

Українські захисники успішно уразили ворожу інженерну техніку за допомогою дронів, а після – корегували вогонь HIMARS, який бив по мостах та понтонних переправах.

Бійці ССО нищать ворожу техніку та понтони: дивіться відео

Окрім того, бійці ССО спільно з Силами оборони уразили та знищили:

скупчення техніки,

польовий склад боєкомплекту ворога,

паливно-мастильні матеріали,

комплекс радіоелектронної боротьби,

152-міліметрову гармату Д-20.

У ніч проти 21 серпня українські захисники також влучно відпрацювали по території Ростовської області. Так, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області. Наразі наслідки відпрацювання уточнюються, однак, за ознаками об'єктивного контролю, у точках прицілювання лунали потужні вибухи.

До слова, уночі окупанти й самі бідкалися на потужні вибухи. У мережі писали про нібито ракетний удар по Ростовській області. Водночас місцева влада стверджувала, що системи "пе-ве-о" буцімто "збили" усі цілі.