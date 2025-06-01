Намагалась зайти на територію України: воїни ССО знищили російську розвідгрупу на кордоні

Воїни Сил спецоперацій ЗСУ ліквідували розвідувальну групу ворога, яка намагалась зайти на територію України. Одного російського військового взяли в полон.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

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Воїни ССО влаштували засідку ворогу

Оператори 6-го полку ССО "Рейнджер" провели спеціальні дії поблизу державного кордону з Росією.

Так, на Північнослобожанському напрямку воїни організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.

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В результаті запеклого бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця Росії взято в полон. Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим,

– ідеться в повідомленні.

До слова, загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем і не тільки.

Нагадаємо, серед нових уражених цілей противника нещодавно опинилася зенітна установка "Шилка", якою окупанти прикривали свої війська на нашій землі.