"Офігєнно мєня взялі в плєн": російський полонений подякував ССО за успішну операцію
Джерело:Сили спеціальних операцій ЗСУ
Сили спеціальних операцій під час проведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника. Російських окупантів, які там перебували, було взято в полон. Один із них навіть подякував ССО за "подароване життя".
Раніше загарбники намагалися вибити українських військових із позицій неподалік від населеного пункту Приютне на Запоріжжі. Втім, ворог зазнав невдачі. Семеро окупантів вдалося полонити, інші – загинули.
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Кількість російських полонених збільшилася
У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили про те, що оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника.
Завдяки професійним діям бойової групи ворожий спостережний пункт було знищено,
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що військовослужбовців російської армії, які перебували на спостережному пункті, взято в полон та передано до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.
Командування також оприлюднило відео, на якому один із полонених окупантів дякує ССО за те, що його "офігєнно взялі в плєн".
Інші "поповнення" обмінного фонду
- Раніше у ЗСУ зазначили, що російські військові зі складу 71-го полку збройних сил Росії масово здаються в полон. Окупанти пояснили, що причина цього – нелюдське ставлення російського командування та великі втрати в окупаційних підрозділах. Окрім того, на штурми також масово відправляють непідготовлених мобілізованих. Російські військові, які здаються у полон, бідкаються, що командири 71-го полку перед відправкою на Запорізький напрямок запевняють, що нібито вони будуть знаходитися далеко від лінії бойового зіткнення та у швидкий термін будуть замінені іншими військовослужбовцями.
- Водночас наші захисники взяли у полон окупантів з "Псковської десантної дивізії". Раніше ці російські військові розстріляли трьох українських захисників, яких полонили після бою у районі Роботиного на Запоріжжі. Як з'ясувалося, чимало "побратимів" вбивць перебувають в українському полоні.
- 10 січня стало відомо, що у районі Мар'їнки Сили оборони взяли у полон бійця "так званої другої армії світу" з Сомалі. Відомо, що у нього при собі був сомалійський паспорт. Чоловік не розумів ані російську, ані українську мову. За наявною інформацією, як і інші полонені, він пішов воювати проти України, щоб заробити грошей. Потрапив на фронт він наприкінці грудня. А от до українського полону – на початку січня.