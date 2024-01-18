"Офігєнно мєня взялі в плєн": російський полонений подякував ССО за успішну операцію

Сили спеціальних операцій під час проведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника. Російських окупантів, які там перебували, було взято в полон. Один із них навіть подякував ССО за "подароване життя".

Раніше загарбники намагалися вибити українських військових із позицій неподалік від населеного пункту Приютне на Запоріжжі. Втім, ворог зазнав невдачі. Семеро окупантів вдалося полонити, інші – загинули.

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Кількість російських полонених збільшилася

У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили про те, що оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт противника.

Завдяки професійним діям бойової групи ворожий спостережний пункт було знищено,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що військовослужбовців російської армії, які перебували на спостережному пункті, взято в полон та передано до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

Командування також оприлюднило відео, на якому один із полонених окупантів дякує ССО за те, що його "офігєнно взялі в плєн".

Інші "поповнення" обмінного фонду