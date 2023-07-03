Точний удар із "Фагота" спустошив гніздо окупантів: кадри потужної роботи

Бійці ССО знищили із ПТРК "Фагот" знищили позицію окупантів на Донецькому напрямку. Робота проводилася за підтримки аеророзвідки.

Кадри потужної роботи українські захисники опублікували у мережі. На відео продемонстрована робота бійців 8-го окремого полку спеціального призначення.

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З "Фагота" знищили ворожу позицію

Опубліковані кадри демонструють потужну роботу на Сході країни. Бійці розповідають, що ворожий кулеметний розрахунок заважав розвивати наступальні операції іншим підрозділам ЗСУ.

Тому вони вирішили звернутися до побратимів із ССО, аби ті допомогли знищити ворожу позицію.

На нас вийшли хлопці по рації попросили допомоги, ми й вальнули його,

– розповів оператор ССО з позивним "Спенсер".

Українські захисники успішно відпрацювали – унаслідок прямого влучання з ПТРК було спустошене гніздо окупантів на Донецькому напрямку.

Бійці ССО знищили позиції ворога: дивіться відео

Що відомо про ПТРК "Фагот" "Фагот" – це радянський переносний протитанковий ракетний комплекс з напівавтоматичним командним наведенням по дротах. Здатен уражати цілі на дальностях до 2 кілометрів, а ракетою 9М113 — до 4 кілометрів. "Фагот" – це радянський переносний протитанковий ракетний комплекс з напівавтоматичним командним наведенням по дротах. Здатен уражати цілі на дальностях до 2 кілометрів, а ракетою 9М113 — до 4 кілометрів.

ЗСУ з HIMARS знищили російські гаубиці

Наші захисники продовжують нищити ворога на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно у Генштабі ЗСУ показали кадри успішної роботи.

Автором потужної роботи є Оперативне командування "Захід". На кількасекундному ролику нам показали спочатку 4 ворожі самохідні гаубиці "Мста-С". Після цього глядачам демонструють, як РСЗВ HIMARS пускає ракети. А вже наступний кадр – показує влучну роботу ЗСУ.

Як наслідок, так звана "друга армія світу" лишилася без 4 гаубиць. Окупанти, які керували технікою, кинулися навтіки від гаубиць, що детонують.

Варто зазначити, що САУ "Мста-С", вочевидь, не просто так стоять у такій близькості. Можна припустити, що вони у бойовій готовності й могли у будь-який момент атакувати наших захисників, але їх випередили.