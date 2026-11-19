У частині областей України 20 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть планові знеструмлення. Графіки діятимуть протягом всієї доби.

Водночас ситуація з енергетикою є динамічною. Про це повідомили в Укренерго.

Як вимикатимуть світло?

У п'ятницю, 20 листопада, в частині регіонів України застосовуватимуть обмеження електроенергії:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0,5 до 3 черг).

Причиною запровадження вимушених обмежень залишаються наслідки попередніх ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі. У компанії наголосили, що фахівці цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, аби якнайшвидше заживити споживачів.

Точні графіки за конкретними адресами формують місцеві оператори системи розподілу. Громадянам радять перевіряти черги та актуальний розклад на офіційних вебресурсах обленерго у своїх областях.

Вранці 19 листопада Росія знову била по українській енергетиці. Окупанти пошкодили високовольтну повітряну лінію. Через це на Запоріжжі без електропостачання залишились 7,5 тисяч родин.