Титанічна робота: військовий розповів, що означає "стабілізована" ситуація на фронті

На лінії фронту йдуть активні бойові дії, українським військовим вдається відбивати атаки ворога. Однак для того, щоб ситуація на фронті була стабілізована потрібно прикласти колосальні зусилля.

Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що допомога ЗСУ у вигляді донатів є важливою для відбиття росіян з нашої землі. Для проведення наступальних операцій потрібна велика кількість дронів та боєприпасів.

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Що означає "стабілізована" ситуація на фронті

За словами командира, "ситуація стабілізована" – це коли Сили оборони в титанічній роботі постійно тиснуть і б'ють ворога. При таких діях витрати боєприпасів, засобів БПЛА зростають в рази. Після досягнення успіху, коли противника вибили з тієї чи іншої позиції, ворог проводить зворотні ударно-штурмові дії для того, щоб відновити своє положення.

Треба не дати можливості йому (ворогу – 24 Канал) це зробити, потім провести підготовчу роботу для подальшого просування. Тобто знову відбиття противника з наступної позиції перед тим, як підуть штурмові підрозділи,

– пояснив Федоренко.

Під час таких високоінтенсивних дій, коли ЗСУ отримують ініціативу, потрібно докласти надмірні зусилля та використати велику кількість боєприпасів, дронів. Тільки так українські військові здобудуть необхідний мінімум для впливу по ворогу.

Основне – це збереження нашого кадрового ресурсу: штурмовиків, піхотинців, які перебувають на передній лінії та заходять на позиції, які раніше займав ворог, зустрічними боями,

– підкреслив командир.

В інформаційному просторі з'являються повідомлення про те, що "ситуація стабілізована", однак без розкриття деталей. Як наслідок, інтерес до Харківського напрямку в суспільства згасає.

Це впливає на допомогу Збройним Силам України, зокрема донати, які перетворюються на високоточну зброю, FPV-дрони, а також розвідувальні дрони, які дають можливості бачити противника в денний, нічний час, – зауважив Федоренко.

Ініціатива в руках українських військових

За словами командира, противник, незважаючи на те, що зазнає численних втрат живої сили, техніки та засобів поки що має можливість поповнювати свої лави, заводити нові сили. Росіяни пручаються, як тільки можуть, впираються за кожну позицію.

Незважаючи на це, Сили оборони, зокрема 92 штурмова бригада, здійснили ряд заходів за минулі два тижні, які дали можливість нам відбити в противника ряд позицій та надійно там закріпитись,

– підкреслив Федоренко.

Саме тому можна говорити, що ініціатива на полі бою переходить в руки ЗСУ.