Ще навіть Мундіаль не завершився: в Катарі вже почали розбирати культовий стадіон ЧС-2022 – фото

У Катарі розуміли, що після Мундіаля така кількість арен не буде потрібна. Саме тому організатори побудували стадіони, які можуть бути швидко розібрані. Один із них вже почали демонтувати ще до фіналу турніру.

У Катарі наближається до закінчення чемпіонат світу з футболу 2022. Залишилось відіграти всього чотири матчі, щоб визначити нову найкращу збірну.

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Тим часом, на деяких аренах вже не пройдуть поєдинки Мундіаля. Одна з них – стадіон 974 у столиці Катару Досі. На ньому пройшло аж сім матчів ЧС-2022.

ДАТА СТАДІЯ ПОЄДИНОК РАХУНОК 22 листопада Група С, 1 тур Мексика – Польща 0:0 24 листопада Група Н, 1 тур Португалія – Гана 3:2 26 листопада Група D, 2 тур Франція – Данія 2:1 28 листопада Група G, 2 тур Бразилія – Швейцарія 1:0 30 листопада Група С, 3 тур Польща – Аргентина 0:2 2 грудня Група G, 3 тур Сербія – Швейцарія 2:3 5 грудня 1/8 фіналу Бразилія – Південна Корея 4:1

Демонтаж почався

Особливістю арени була його конструкція із незвичайних матеріалів. Арена була складена із 974 морських транспортних контейнерів. Ще до чемпіонату світу говорилось, що стадіон буде повністю демонтований.

І ось одразу після останнього матчу на ньому катарці почали розбирати стадіон 974. Вже на наступний день після гри Бразилія – Південна Корея біля арени з'явилась техніка, яка почала демонтаж конструкцій.



Стадіон 974 почали розбирати / https://twitter.com/royalmabika44

Чим запам'ятався стадіон 974 і що з ним буде

При цьому фанати продовжують фотографуватись біля стадіону, щоб запам'ятати останні миттєвості визначної для ЧС-2022 споруди. Очікується, що ця арена може бути зібрана в іншому місці та навіть іншій країні.

Ба більше, з цього 40-тисячного стадіону можна зробити кілька більш малих арен. Відзначимо головні події, які сталися на стадіоні 974 під час ЧС-2022: