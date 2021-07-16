Стадо корів допомогло поліції затримати п'яного водія на Житомирщині: відео

На Житомирщині правоохоронці затримали п'яного водія-порушника. Неочікувано, але допомогли їм у цьому свійські тварини, а саме – корови.

Інцидент трапився 15 липня близько 20:00 у Новограді-Волинському. Нетверезий чоловік перебував за кермом автомобіля Mercedes Vito.

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Втікаючи, водій скоїв ДТП

Поліцію повідомили, що на парковці біля одного із магазинів перебуває чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Коли патрульні прибули на місце, аби перевірити цю інформацію, чоловік кинувся втікати. Правоохоронці вирушили за ним. Водій не реагував на вимоги зупинитися й провокував небезпечні ситуації.

Ба більше, учасники погоні ледь не травмувалися через зіткнення автомобілів, коли водій мінівена різко загальмував. Врятувала лише моментальна реакція правоохоронців. Втім, навіть це не зупинило порушника й він продовжив свою втечу.

Що відомо про водія-порушника

Він є 41-річним жителем села Красилівки. Лікарі підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння – рівень алкоголю у крові сягав аж 3,11 проміле.

Поліцейські вже зупиняли цього чоловіка у січні 2021 року. Тоді він звернувся до суду, в результаті відповідальності вдалося уникнути.

Ще одне порушення водій скоїв у квітні. Напередодні, 15 липня, суд призначив йому штраф та позбавив права керувати. Проте відповідна постанова ще не встигла набути чинності.

Далі чоловік виїхав за місто, його вдалося зупинити у селі Рогачів за 20 кілометрів від Новограда-Волинського. Там дорогу йому перегородило стадо корів.

На Житомирщині п'яний водій втікав від поліцейських, його затримали: відео

Що загрожує водію

Правоохоронці вилучили авто у чоловіка та оформили на нього нові матеріали одразу за кількома статтями. Мовиться, зокрема, про: