Львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву вручили підозру за "злив" локацій ЗСУ та шахрайство

Правоохоронці повідомили про підозру львівському псевдоблогеру Остапу Стахіву за "злив" локацій Збройних сил України та шахрайство.

Про це повідомила Поліція Львівщини та Служба безпеки України. Правоохоронці не вказують імені підозрюваного, однак зі справи випливає, що йдеться саме про Остапа Стахіва. Сьогодні вдень у нього проводили обшуки.

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У чому підозрюють Стахіва

За даними слідства, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів".

У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили "треті країни", які "спровокували" Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Також під час одного зі своїх прямих ефірів Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів української армії, чим наразив бійців на небезпеку.

Шахрайство Стахіва

Фігурант організував онлайн-курси "журналістики", на яких навчав своїх учнів протидіяти мобілізації. Після завершення курсів він обіцяв видавати посвідчення журналіста, але натомість давав фіктивні посвідчення місцевої газети.



У Стахіва проводили обшуки, його підозрюють у шахрайстві / Фото СБУ



Стахів робив фіктивні посвідчення журналістів / Фото Нацполіції

Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Зауважимо. Сьогодні, 25 вересня, стало відомо, що поліція провела обшуки львівського псевдоактивіста – ним виявився Остап Стахів.