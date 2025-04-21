Стала відома дата, коли поховають Папу Франциска
- Папу Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре, а похорон пройде у найближчі 9 днів.
- Франциск відмовився від традиційної церемонії, зокрема його тіло лежатиме у відкритій труні з дерева, облицьованій цинком.
Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня. Стало відомо, коли пройде похорон та де поховають понтифіка.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ANSA.
Читайте також Африканець, філіппінець чи угорець: з'явився список головних наступників Папи Франциска
Коли та де поховають Папу Франциска
Похорон відбудеться протягом 9 днів, а конклав для обрання його наступника – протягом місяця.
Як пише BBC, Папу поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре. Це одна із чотирьох головних папських базилік у Римі.
Тож Франциск буде першим Папою за понад 100 років, якого поховають за межами Ватикану.
Нагадаємо, що він хотів спрощену процедуру свого похорону.
Франциск відмовився від традиційної церемонії з трьома вкладеними трунами та публічним прощанням на катафалку. Під час прощання тіло Папи лежатиме у відкритій труні з дерева, облицьованій цинком.
Також її не будуть підіймати на платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду.
24 Канал розповідав про те, що відбувається, коли помирає Папа. Ви можете ознайомитися із багатовіковими традиціями прощання із понтифіками та процесом обрання наступників.
У труну із тілом також, ймовірно, покладуть рогіто – документ із 1000 слів, який розповідає про його життєвий шлях.