Сталкери з Німеччини та Польщі проникли у Чорнобиль: їх затримали

У Чорнобильській зоні затримали сталкерів-іноземців. Це громадяни Німеччини та Польщі, які прибули в Україну літаком – до "Борисполя".

Іноземців виявили поблизу відселеного міста Прип'ять 1 липня. Інформацію про них правоохоронці отримали від прикордонників відділу "Іванків" Житомирського загону.

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Німець та поляк проникли на заборонену територію незаконно, тобто поза контрольними постами. Мета – екстремальний туризм, а також відпочинок.

Поліцейські склали на них адмінпротоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки у місцевостях, які зазнали радіоактивного забруднення.

Як карається таке порушення

Наразі штраф за порушення відповідних вимог режиму радіаційної безпеки сягає лише 340 гривень . Втім, напередодні Рада підтримала посилення відповідальності.

. Втім, напередодні Рада підтримала посилення відповідальності. Згідно із поданим законопроєктом, правопорушення можуть виключити із кодексу про адмінпорушення. Натомість його прагнуть криміналізувати.

У такому випадку штраф значно зросте – від 17 до 51 тисячі гривень. Порушнику загрожуватиме й обмеження або позбавлення волі на термін від 1 до 7 років.

Далі – рішення за судом. У Державній прикордонній службі повідомили, що порушникам можуть скоротити термін перебування на території України.