Яку зарплату отримує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко має щомісячну ставку у розмірі близько 69 тисяч гривень. Загалом впродовж 2021 року він заробив у відомстві понад 511 тисяч гривень.

Починаючи з 20 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року Віктор Ляшко заробив 511 671 гривню 42 копійки. Таку інформацію надали у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит 24 каналу.

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Скільки заробив Віктор Ляшко у 2021 році

Впродовж 7 місяців своєї роботи Ляшко в середньому отримував понад 73 тисячі гривень щомісяця при ставці 68,9 тисячі. У МОЗ пояснили, що надбавки міністр отримував за роботу таємними документами.

Заробітна плата, що була нарахована Міністру охорони здоров'я України Ляшку Віктору Кириловичу з 20 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року становить 511 671,42 гривні (посадовий оклад, надбавка за роботу з таємними документами, надбавка державному експерту з питань таємниць, збереження середньої заробітної плати за дні службового відрядження). Посадовий оклад Міністра охорони здоров'я України становить 68 920 гривень,

– йдеться в повідомленні.



Зарплата Віктора Ляшка / Джерело МОЗ у відповідь на запит 24 каналу

Що відомо про міністра охорони здоров'я: коротка біографія

У 2003 році Віктор Ляшко отримав медичну освіту у Національному медичному університеті імені Богомольця . Згодом він став магістром державного управління у сфері охорони здоров'я.

. Згодом він став магістром державного управління у сфері охорони здоров'я. Після цього Ляшко працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, був директором Держсанепідслужби України.

З 2014 по лютий 2018 року Віктор Ляшко очолював громадську організацію "Інфекційний контроль в Україні", а з 2015 року по лютий 2018 був консультантом з питань громадського здоров'я проєкту USAID "Реформа ВІЛ-послуг у дії".

У лютому 2018 року очолив посаду першого заступника генерального директора Центру громадського здоров'я й пробув на ній до липня 2019.

й пробув на ній до липня 2019. У 2019 році Ляшка призначили заступником міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. У 2020 році він продовжив очолювати цю посаду при Степанові й паралельно став головним санітарним лікарем країни. Того ж року отримав звання "Заслужений лікар України".

Після відставки ексглави МОЗ Максима Степанова,. Верховна Рада України підтримала його призначення – "за" проголосували 262 народних депутати.