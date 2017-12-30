Стало відомо коли відбудеться нова зустріч ТКГ щодо обміну полоненими з бойовиками

Вже на початку січня 2018 року відбудеться нова зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі з питання обміну полоненими.

За словами Президента України Петра Порошенка, таке доручення він дав своїм представникам у ТКГ, передають "Українські новини".

"Я вже доручив своїм радникам, своїм представникам у тристоронній контактної групи, щоб вони негайно організували зустріч і продовження переговорів. Можу сказати, що 10 числа у нас відбудеться перша зустріч", – заявив Петро Порошенко під час відвідування звільнених з полону військовослужбовців у Головному військовому клінічному госпіталі.

Читайте також: Серед звільнених з полону бойовиків є ті, хто воював за "ДНР", – боєць "Азову" Євген Чуднецов

При цьому Президент України звернувся до звільнених військових з проханням написати листа товаришам по службі, які перебувають у полоні.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території. 73 звільнених українців повернулися на підконтрольну Україні територію, лише одна жінка вирішила залишитися на окупованих територіях через родину. Серед звільнених 14 осіб підозрюють у дезертирстві. Ще частину перевірять на зв'язки з Росією.