У Стамбулі на хімічному заводі спалахнула масштабна пожежа: моторошне відео
Джерело:Hürriyet
У Туреччині знову спалахнув вогонь, але не у лісах. Полум'я охопило хімічний завод у Стамбулі, де виробляють одеколони для рук та дезінфікуючі засоби.
Вогонь зафіксували на 50 виробництвах та цехах. Полум'я добралося і до приміщення з фарбами та лаками. У цей момент мешканці міста чули потужні вибухи.
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Всередині будівлі є багато компаній. Є ті, що займаються дерев'яними виробами, розчинниками та іншим. Наразі намагаються максимально все винести з приміщень.
Полум'я намагались приборкати 8 годин. Причину пожежі наразі з'ясовують.
Пожежа охопила десятки цехів: дивіться відео Hürriyet
Є постраждалий
Одна людина отримала травми під час гасіння пожежі. Медики доставили його до державної лікарні Багджилар.
"З кожним вибухом здавалось, ніби вибухав великий бензовоз. Дим і вогонь почали підійматися в небо", – сказав один з очевидців події.
Вогонь намагались ліквідувати 8 годин / Колаж 24 каналу
Пожежі у Туреччині: останні новини
- Туреччина не вперше бореться з масштабними пожежами у 2021 році.
- Вогонь спалахнув ще 28 липня у місті Манавґрат в Анталії. Тоді до гасіння долучались навіть пожежники з інших країн.
- Стихія забрала життя 8 людей.
- У підпалі лісів підозрюють 7 осіб.