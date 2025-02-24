Угода, заснована на Стамбульських протоколах, буде документом про капітуляцію України, – ISW

У США заговорили про нібито розробку мирної угоди на основі Стамбульських протоколів. У Інституті вивчення війни пояснили, чим це може обернутись.

Угода на основі цих протоколів буде документом про капітуляцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Що передбачають ці протоколи

Президент Росії Владімір Путін та інші високопосадовці Росії неодноразово визначали мирні переговори 2022 року в Стамбулі як ідеальну рамку для майбутніх домовленостей припинення війни в Україні, оскільки така рамка змусить Захід поступитися всім давнім вимогам Росії.

Відповідно до різних версій проєктів договорів з мирних переговорів у Стамбулі, обидві сторони спочатку погодилися, що Україна відмовиться від своїх прагнень до членства в НАТО та буде зберігати нейтралітет. Також Україні було заборонено отримувати будь-яку іноземну зброю або приймати будь-який іноземний військовий персонал.

Росія також наполягала на тому, щоб українська армія була обмежена 85 тисячами солдатів, 342 танками та 519 артилерійськими системами. Крім цього, серед вимог було, щоб українські ракети обмежили радіус дії 40 кілометрами, що дозволить російським військам розгортати критично важливі системи та матеріальні засоби поблизу України, не побоюючись ударів.

США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія були перераховані як гаранти договору, а Росія хотіла включити Білорусь як гаранта. Вони мали розірвати міжнародні договори та угоди, які суперечили нейтралітету України.

Чи прийме Україна такі умови

Україна навряд чи прийме будь-яку мирну угоду на основі Стамбульських переговорів, адже це фактично є повною капітуляцією перед довгостроковими військовими цілями Росії.

Стамбульські переговори задовольняють вимоги Росії щодо "денацифікації" – заміни демократично обраного українського уряду та встановлення проросійської маріонеткової держави – і "демілітаризації" – обмеження та скорочення української армії до межі, у якій вона зможе захистити себе від майбутньої російської агресії.

Стамбульські переговори також передбачали, що Україна відмовилася б від своїх прагнень приєднатися до НАТО чи будь-яких інших блоків безпеки в майбутньому.