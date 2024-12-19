ДТЕК обмежує інформацію про енергосистему: що відбувається

Росія не полишає спроб залишити українців без електроенергії, через що країна деякий час знову жила за графіками відключень світла. Однак у ДТЕК повідомили, що наразі інформація про ситуацію в енергосистемі подається обмежено.

Енергетики зробили таку заяву увечері 19 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

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Дані подаються обмежено через заходи безпеки

За словами енергетиків, такі заходи тимчасові та пов'язані із заходами безпеки.

З міркувань безпеки ми тимчасово можемо надавати лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми,

– йдеться у повідомлені ДТЕК.

У компанії також наголосили, що про потребу повернутися до графіків стабілізаційних відключень буде повідомлено окремо.

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Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі Україні досі залишається складною. Але у п'ятницю, 20 грудня, відключення світла не застосовуватимуться.

Водночас українців закликають пам'ятати про економне споживання електроенергії у пікові години.