Бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання, – в Укренерго поділилися гарними новинами

Масовані ракетні атаки росіян по критичній інфраструктурі значною мірою пошкодили енергосистему країни. Однак енергетики без упину працювали, аби стабілізувати мережу та ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.

Енергосистема України може покрити споживання електроенергії своїм виробництвом, заявив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Дефіцит потужностей зараз відсутній і найближчим часом не прогнозується.

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В якому стані зараз українська енергосистема

В Укренерго поділилися приємними новинами – дефіциту потужностей вдалося позбутися. Це означає, що українська енергосистема спроможна повністю покрити споживання електроенергії.

Дефіцит не прогнозується найближчими днями. Про це повідомив Володимир Кудрицький і одразу додав, що це за умови відсутності нових ворожих атак.

Зауважимо, що в Укренерго зафіксували поступове збільшення споживання станом на 10:30 20 лютого. Однак це цілком прогнозовано і типово для початку робочого тижня.

Що ще відомо про забезпечення електроенергією

Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Цьому сприяють погодні умови та поступове зростання світлового дня.

Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень. Це стало можливим унаслідок стабілізації електропостачання в країні.

Виміри споживання електроенергії сьогодні проводять у Львівській та Одеській області.

Відключень в регіонах країни сьогодні немає, проте в Одесі та Одеському районі діють графіки через масштабні пошкодження обладнання, завдані ворогом.

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