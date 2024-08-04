Триває найбільша в історії України ремонтна кампанія в енергетиці, – Міненерго

Про масштабні ремонти повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

З початку повномасштабної війни чисельність тих, хто має заборгованість по комуналці, в Україні зросла на 37%. Серед них є і ті, хто не платить за електроенергію.

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Що відомо про масштабний ремонт в енергетиці

Після значних обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури відбувається найбільша за історію України ремонтна кампанія. Як об'єктів генерації, так і об'єктів розподілу та транспортування електричної енергії для кінцевих споживачів,

– розповів посадовець.

Ця кампанія потрібна, щоб максимально підготуватися до наступного опалювального сезону. Планують, що якомога більше обладнання буде готове до періоду максимального споживання.

Регулярні обстріли енергетичних об'єктів тривають у Донецькій та Дніпропетровській областях. Там енергосистему атакують майже щодня.

Коли повернуть графіки відключень світла

Українці вже довгий час зі світлом, але очевидно, що довго так не триватиме. Втім, прогнозувати, коли повернемося до графіків відключення світла, поки що некоректно, каже Микола Колісник.

Липнева аномальна спека є одним з факторів збільшення споживання електроенергії. Вона впливає на стабільність роботи енергосистеми.

Ми не розуміємо, наскільки ця спека буде тривалою, чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги чи це температура в обід, чи окремо,

– пояснив чиновник.

Слід економно споживати електроенергію, особливо в пікові години – з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.