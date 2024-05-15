Стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди, – словацькі ЗМІ

У Словаччині вдень 15 травня біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду, сталася стрілянина, де було поранено словацького прем'єра. За інформацією місцевих ЗМІ, наразі Фіцо перебуває у дуже важкому стані.

Згідно з наявною інформацією, яка відразу ж почала поширюватися мережею, прем'єр-міністр Роберт Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди і живіт.

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Замах на Фіцо

ЗМІ повідомляють, що пролунало 4 – 5 пострілів. Водночас офіційно стан Фіцо наразі не коментували. В МЗС підтвердили лише факт поранення та замаху на прем'єра.

Згодом словацькі журналісти додали, що Фіцо дістав вогнепальні поранення живота та руки, його стан дуже важкий, але життю нічого не загрожує.

Це вогнепальне поранення живота та руки. Наразі він поза небезпекою. Його будуть оперувати, – повідомив неназваний співрозмовник видання.

Reuters з посиланням на представника госпіталю повідомили, що прем'єр Словаччини був у свідомості після прибуття до лікарні, йому надано допомогу, стан стабілізований.

Як сталась стрілянина

Раніше журналісти писали, що, за словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Репортер видання Denník N бачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра із землі, перенесли в машину і відвезли до лікарні.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.