Стан хворого на COVID-19 Жиріновського погіршився через діабет
Джерело:телеграм-канал Mash
Стан здоров'я скандального російського політика Володимира Жиріновського погіршується. Станом на ранок 10 лютого його динаміка негативна.
Ділянка ураження легень політика збільшується
За даними російський ЗМІ, стан здоров'я лідера Ліберально-демократичної партії Росії погіршився через діабет. Наразі політику колють інсулін.
Цікаво Жиріновський 2 тижні приховував, що інфікувався коронавірусом
У Жиріновського прогресує дихальна недостатність, рівень сатурації становить 90 – 91%. При цьому сам політик вважає себе здоровим і лікуватися не хоче. Щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень (без використання ендотрахеальної інтубації), йому дають заспокійливе.
Права легеня лідера ЛДПР уражена приблизно на 30%, ліва – на 50%, але площаураження збільшується.
Крім того, видання TACC заявило, що Жиріновський не підключений до апарату штучної вентиляції легень. Йому лиш іноді дають кисневу маску.
Жиріновський захворів на COVID-19: що треба знати
- Одіозний російський політик 8 разів вакцинувався невизнаними російськими препаратами. Однак, схоже, вони йому не дуже допомогли.
- 9 лютого стало відомо, що Жиріновського госпіталізували в елітну російську Центральну клінічну лікарню.
- Згодом з'ясувалося, що лідер ЛДПР 2 тижні приховував, що захворів на коронавірус. Він попросив свого лікаря нікому не говорити про позитивний тест. Мовляв, щоб не викликати сумніви у населення щодо "ефективності" російських вакцин.
- До речі, однопартійці депутата стверджують, що він у нормі.
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Стан Володимира Жириновського залишається важким, динаміка негативна. Ситуація ускладнюється діабетом.
За нашою інформацією, у політик прогресує дихальна недостатність, сатурація становить 90 – 91%. При цьому він вважає себе здоровим, прагне працювати і противиться лікуванню. Щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень, йому дають заспокійливе.
Права легеня уражена приблизно на 30%, ліва – на 50%, але площа зараження збільшується. Організм не тримає цукор, тож Жириновському колють інсулін.