Знову на штучній вентиляції: у Папи Римського сталося 2 епізоди гострої дихальної недостатності

Папа Римський Франциск в римській лікарні Джемеллі переніс два епізоди гострої дихальної недостатності. Через це понтифік знову потребував неінвазивної механічної вентиляції легень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

Читайте також Скандальні заяви про війну та Україну, реформи та ЛГБТ: біографія Папи Римського Франциска

У якому стані зараз Папа Римський Франциск

У Ватикані заявили, що в понеділок, 3 березня, Папа Римський Франциск, борючись із подвійною пневмонією, переніс два епізоди "гострої дихальної недостатності" і потребував використання неінвазивної механічної вентиляції легень.

Зазначається, що епізоди дихальної недостатності були викликані "значним накопиченням ендобронхіального слизу та бронхоспазмом". За словами пресслужби Святого Престолу, Папі Римському провели бронхоскопію, а потім відновили неінвазивну штучну вентиляцію легень.

Понтифік увесь час залишався при свідомості.

Довідка. Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі понад два тижні. Його госпіталізували 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією, яка спровокувала інші ускладнення.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму", що викликало напад блювоти. Внаслідок цього понтифік вдихнув трохи повітря, після чого стан його дихання різко погіршився.

Як повідомляли в пресслужбі Ватикану, тоді Папі Римському також терміново розпочали неінвазивну механічну вентиляцію легень. За інформацією Reuters, лікарям знадобиться 24 – 48 годин, щоб оцінити, як цей епізод вплине на клінічний стан Папи.