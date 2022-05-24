Стан працівника ЗАЕС, у якого стріляли окупанти, залишається вкрай тяжким

Вчора, 23 травня, росіяни увірвались в помешкання працівника ЗАЕС та розстріляли його. Сьогодні повідомили, що стан чоловіка залишається вкрай тяжким.

У телеграм-каналі Енергоатома розповіли, що стан працівника Запорізької атомної електростанції Сергія Швеця залишається дуже важким. До помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця 23 травня увірвалися російські військові та розстріляли його з автоматичної зброї.

Важливо: Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його

Чоловіка одразу відвезли у місцеву лікарню, де лікарі боролись за життя. За даними Енергоатома, чоловік отримав численні кульові поранення з проникненням у тіло та втратив дуже багато крові.. Зазначається, що такі травми практично несумісні з життям.

На операційному столі лікарі боролися за його життя 10 годин, і надскладну операцію пан Сергій, Богу дякувати, витримав. Сподіваємося і на подальше диво – одужання,

– написали у повідомленні Енергоатом.

Звірства загарбників на Київщині

Редакція 24 каналу також бажає скорішого одужання Сергію Швецю.

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На очах в Ольги Сухенко росіяни жорстоко катували її сина. Окупанти спочатку вистрілили йому в ногу, а потім вбили пострілом у голову. У кожного члена сім'ї під час експертизи правоохоронці знайшли множинні вогнепальні поранення.

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