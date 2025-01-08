У Путіна небагато часу: Огризко озвучив, який процес може розпочатися в Росії

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв спрогнозував, що очільник Кремля може погодитися на вступ України до НАТО за певних умов: якщо зі Східної Європи будуть виведені американські військові бази та частково зняті з Росії санкцій. В Росії дуже складна економічна ситуація і Путін знає, що його країна на межі економічного колапсу.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, озвучивши, що стан економіки Росії прямо впливає на здатність російської армії продовжувати воювати.

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В Росії може наступити період дезінтеграції

Ексміністр закордонних справ висловив думку, що зараз від Росії буде надходити безліч різних пропозицій для того, щоб уникнути етапу колапсу російської економіки.

Так, можна ще набрати 1 – 2 мільйони "чмобиків" для "м'ясних" штурмів, але якщо їм не буде на чому їздити, їх буде чавити українська бронетехніка, шанси на перемогу в Росії доволі мізерні та уявні,

– наголосив Огризко.

В Росії, за переконанням колишнього очільника МЗС України, може розпочатися період дезінтеграції (розпаду) поза волею Путіна.

Тому в нього залишається небагато часу, він це бачить і йому про це говорять, він розуміє напругу. Зараз будуть з'являтися нахабні варіанти від Росії, спроби залякати Захід ядерною зброєю,

– спрогнозував Огризко.

Нині максимально важливо, зі слів ексміністра закордонних справ, аби західні партнери України не похитнулися та дотримувалися твердої чіткої позиції, не шукали компроміси, а витримали 2025 рік. Тоді, на думку Огризка, російський диктатор сам приповзе на колінах з чудовими пропозиціями й буде просити, щоб його вибачили.

Нагадаємо, доктор економічних наук Ігор Ліпсиц висловив думку, що економіка Росії нині існує завдяки "допінгу". Росія підживлює інфляцію, яка прискорено зростає. Деякі експерти вважають, що в країні вже спостерігається стагфляція та нависла загроза масового банкрутства підприємств.