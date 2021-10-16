Стан ще більш погіршився, – Саакашвілі погодився на медичну допомогу

Міхеіла Саакашвіла, який перебуває у в'язниці у місті Руставі, погодився пройти медогляд та прийняти необхідні ліки. Про це розповів особистий лікар політика – Ніколоз Кіпшидзе.

За словами Кіпшидзе, у вівторок, 19 жовтня, відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи. Його мета – вивчення стану здоров'я Саакашвілі.

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Востаннє я бачився з Саакашвілі у в'язниці 4 – 5 днів тому. З того часу його стан ще більш погіршився, але, мабуть, у нього дуже сильний організм,

– заявив Кіпшидзе.

Саакашвілі продовжує пити тільки воду та чай.

Кіпшидзе наголосив, що наразі нема потреби переводити політика до лікарні. Однак, на жаль, цей момент все одно настане.

Саакашвілі важко пересуватися