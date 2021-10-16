Стан ще більш погіршився, – Саакашвілі погодився на медичну допомогу

16 жовтня 2021 , 08:38
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Джерело:

"Sputnik Грузія"

Міхеіла Саакашвіла, який перебуває у в'язниці у місті Руставі, погодився пройти медогляд та прийняти необхідні ліки. Про це розповів особистий лікар політика – Ніколоз Кіпшидзе.

За словами Кіпшидзе, у вівторок, 19 жовтня, відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи. Його мета – вивчення стану здоров'я Саакашвілі.

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Востаннє я бачився з Саакашвілі у в'язниці 4 – 5 днів тому. З того часу його стан ще більш погіршився, але, мабуть, у нього дуже сильний організм,
– заявив Кіпшидзе.

Саакашвілі продовжує пити тільки воду та чай. 

Кіпшидзе наголосив, що наразі нема потреби переводити політика до лікарні. Однак, на жаль, цей момент все одно настане. 

Саакашвілі важко пересуватися

  • У в'язниці політика відвідала Членкиня "Єдиного національного руху" Анна Цітлідзе.
  • Вона зауважила: Саакашвілі не дозволяє багато говорити про власне самопочуття. Водночас помітно, що стан погіршився.
  • За словами політикині, Саакашвілі – "худий, блідий і повільний, йому важко пересуватися".
  • Однак політик налаштований продовжувати голодування.
  • Він говорить, що країну потрібно рятувати та "довести до кінця цю почату перемогу".