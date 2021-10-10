Ясько заявила, що стан Саакашвілі різко погіршився: лікар каже про рідкісне захворювання

Міхеіл Саакашвілі перебуває у грузинській в'язниці вже понад тиждень . Після затримання на своїй батьківщині він оголосив голодування. 10 жовтня стан здоров'я політика різко погіршився.

Про це у своєму фейсбуці повідомила "слуга народу" Єлизавета Ясько. Нещодавно вони з Саакашвілі публічно розповіли про свої стосунки.

Раніше Він дійсно взагалі нічого не їсть, – Ясько відвідала Саакашвілі у в'язниці

Ясько підкреслила, що інформацію про погіршення стану Міхеїла Саакашвілі вже підтвердив його лікар. Також українська нардепка зазначила, що біля в'язниці, у якій перебуває політик, вже збираються його прихильники.

Ніколоз Кіпшидзе, особистий лікар третього грузинського президента, прокоментував стан політика виданню "Грузия Online". Він пояснив, що у Саакашвілі рідкісне захворювання крові – таласемія. Голодувати при такому діагнозі категорично заборонено.

Що цьому передувало

Раніше Ясько заявила, що за понад тиждень у в'язниці колишній президент Грузії втратив 12 кілограмів. Мовляв, це – наслідки голодування, припиняти яке Саакашвілі не має наміру.

Водночас у Грузії стверджують, що на стан здоров'я політика голодування ніяк вплинуло. Там уточнили, що він приймає ліки, які ще перед ув'язненням призначив йому сімейний лікар.

Коротко про стосунки Саакашвілі та Ясько

Після того, як Саакашвілі затримали у Грузії, він відмовився від їжі. На восьмий день голодного протесту політик почав вживати натуральні соки та мед. За словами лікаря, станом на 11 жовтня він приймає лише воду.

Саакашвілі та "слуга народу" Єлизавета Ясько відкрито почали говорити про свої стосунки після того, як політика затримали у Грузії. Відомо, що у романтичних стосунках пара перебуває вже понад рік. При цьому, про розлучення зі своєю дружиною Сандрою Рулофс раніше Саакашвілі офіційно не повідомляв. Врешті, вже у в'язниці політик вирішив розставити усі крапки над "і". Він опублікував допис у своєму фейсбуці, в якому попросив поважати їхню з коханою приватність. Політик наголосив, що попередні стосунки вже розірвані. Втім, запевнив, що вдячний їй за "неймовірне спільне життя". "Вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним" – так колишній грузинський президент висловився про свою нову кохану.

Текст допису Лізи Ясько у фейсбуці:

Стан здоров'я Михайла різко погіршився. Лікар Михайла підтвердив інформацію. Біля в'язниці Руставі збираються люди на підтримку Михайла.