На тлі цього в Польщі тривають гарячі дискусії між прем'єром Дональдом Туском та президентом Каролем Навроцьким щодо історичних уроків та майбутнього країни. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Згадуючи роковини радянського вторгнення 1939 року, Туск наголосив, що Європа більше не повторить помилок минулого, коли не хотіла вмирати за Гданськ. Сьогодні Євросоюз фінансує розбудову польських збройних сил, а польські кордони є найкраще захищеними на всьому континенті.

Випробування на міцність для Північноатлантичного альянсу

Дональд Туск зробив надзвичайно важливий заклик до всіх союзників: у Польщі не повинно лунати жодного голосу, який ставив би під сумнів статтю 5 Північноатлантичного договору. Союзницька лояльність і вірність зобов'язанням мають стати фірмовим знаком Альянсу, адже вороги тільки й чекають на алібі, щоб не захищати східний фланг.

Водночас ми бачимо повний контраст у позиціях інших європейських лідерів. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відкрито заявляє, що не хоче втягувати свою країну у конфлікт через "якусь п'яту статтю". Це наївна та небезпечна ілюзія. Путін не дивитиметься, хто сидить у Братиславі чи Будапешті. Якщо агресора не зупинити, він атакуватиме всіх без розбору, підсадивши перед цим на свої енергетичні ресурси.

Чи готове НАТО до реальної війни?

Німецький канцлер Фрідріх Мерц чітко підкреслює: той, хто сьогодні пропонує залишити Україну напризволяще, завтра відмовиться від свободи в усій Європі. Проте західні аналітики та видання Reuters відкрито ставлять запитання про реальну готовність НАТО до сучасної війни. Події на полі бою розвиваються миттєво, а частина тактик і озброєнь Альянсу ризикує застаріти.

Україна адаптується до нових викликів за лічені тижні, застосовуючи новітні дрони та безпілотні системи, тоді як НАТО витрачає роки на процедури та досі базує деякі навчальні матеріали на прикладах Другої світової війни.

Головне зараз – це політична воля. Без дієвих альянсів та жорсткої відсічі гарантії безпеки залишаться лише на папері.