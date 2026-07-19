Замість скандального Лучанова: у 155-ї бригади з'явився новий командир

У 155 ОМБр обрали нового командира. Ним став полковник Андрій Крока.

Про новоспеченого командира стало відомо з офіційної сторінки бригади у фейсбук.

Що відомо про Андрія Крока, який замінив Лучанова?

Сьогодні відбулася урочиста подія для 155 окремої механізованої бригади – Бойовий Прапор отримав командир бригади полковник Андрій Крока,

– йдеться у дописі.

Командир наголосив, що вірить у те, що усі разом вони відновлять "світле ім'я 155 окремої механізованої бригади".

Зауважимо, що раніше Андрій Крока був заступником командира 155-ої бригади.

Народився військовий у Костополі, що на Рівненщині, у 1987 році. Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування. У Збройних силах України служить із березня 2014 року.

З січня 2025 року Андрій Крока командував одним із механізованих батальйонів 155-ї окремої механізованої бригади. Його підрозділ обороняв позиції на Покровському напрямку. За мужність, професіоналізм і командирські якості він був нагороджений почесною відзнакою "Сталевий хрест".

Справа Лучанова та бійців 155-ої бригади

Нагадаємо, що раніше бригаду очолював полковник Станіслав Лучанов. Однак його затримали за підозрою у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох мирних мешканців Київщини.

За версією слідства, у червні 2026 року тодішній командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов наказав підлеглим викрасти братів Максима та Романа Мосейчуків із села Калинівка на Київщині.

У ніч проти 27 червня військові, за даними прокуратури, проникли на подвір'я братів, поранили одного з них, після чого обох силоміць вивезли до військової частини поблизу Полтави, де незаконно утримували.

За даними слідства, 1 липня Лучанов нібито наказав убити братів, щоб приховати викрадення. Виконати наказ, за версією прокуратури, доручили командиру батальйону Олексію Долгаленку. Обох чоловіків застрелили на полігоні поблизу Полтави, а їхні тіла закопали.

11 липня правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, яких підозрюють у викраденні людей. Того ж дня стало відомо, що Лучанов самовільно залишив частину.

Згодом Генштаб відсторонив його та інших фігурантів від виконання обов'язків, а всім повідомили про підозру.

13 липня Станіслава Лучанова затримали. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, він став десятим підозрюваним у справі.

14 липня Рокитнянський районний суд Київської області взяв Лучанова під варту на 60 діб без права внесення застави. Він провину не визнав, заявив, що готовий співпрацювати зі слідством і заперечив, що перебував у СЗЧ. Його адвокат стверджує, що доказів причетності підполковника до злочину немає і наказ на вбивство нібито віддавала інша людина.