Його вбила Росія: стало відоме ім'я поліцейського, який загинув під час удару по Одесі

Росія 18 листопада завдала ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки загинуло 11 осіб, серед яких – слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області Станіслав Пащенко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ректора Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова.

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Під час удару по Одесі загинув поліцейський

Під час ракетного удару по Одесі загинув випускник Національного університету "Одеська юридична академія" Станіслав Пащенко. Він працював слідчим СУ ГУНП в Одеській області.

Чоловік родом з міста Черкаси. У 2016 році вступив до Інституту кримінальної юстиції Одеської юридичної академії, де здобув ступінь бакалавра та магістра. Після завершення навчання у 2022 році успішно пройшов конкурс на заміщення посади слідчого Національної поліції України, де він віддано працював останні роки.

Наш колектив пам'ятає його як надзвичайно цілеспрямованого, відповідального та сумлінного студента, який завжди був готовий прийти на допомогу одногрупникам. Мав успіхи у навчанні, брав активну участь у культурному житті Університету,

– повідомив Ківалов.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Станіслава Пащенка. Вічна та світла пам'ять.

Раніше стало відомо, що під час ракетного удару по Одесі загинув водій швидкої допомоги Павло Снітковський. Впродовж 18 років чоловік рятував життя інших людей.