Нещодавно втретє став батьком: через удар по ТЦК у Полтаві загинув захисник Станіслав Попович

3 липня вранці Росія масовано атакувала Полтаву дронами. Зокрема, ворогом було завдано удар по будівлі ТЦК, внаслідок чого загинули дві людини, а ще кілька десятків постраждали.

Серед загиблих – 21-річний студент Олександр Ляшик, який працював у Полтавській ОВА, а також нещодавно демобілізований військовий Станіслав Попович, передає 24 Канал.

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Приїхав з передової

Станіслав Попович нещодавно демобілізувався, адже втретє став батьком. Про це в коментарі Суспільному розповів інструктор загиблого військового.

Він пам'ятає Станіслава з навчального центру, де той проходив БЗВП.

Відразу звернув увагу на кремезного чоловіка з дуже добрими очима. Ми знайшли спільну мову не як підлеглий з командиром, а як людина з людиною,

– поділився інструктор.

Каже, що Станіслав із любов'ю згадував про дружину та своїх дітей. Він був щирим, справжнім і завжди посміхався попри всі тяжкості військової служби.

Чоловіки підтримували зв'язок і після того, як Стас закінчив БЗВП і відправився на передову.

На трагічну звістку відреагували і в Малокобелячківському ліцеї, де працює дружина загиблого.

За словами директорки закладу Зої Васюти, Станіслав Попович повернувся з передової й у справах поїхав до ТЦК того фатального дня.

Ще недавно учні передавали листи і малюнки цьому воїну. Приїхавши з передової, у справах поїхав до ТЦК. Життя хорошого чоловіка, батька, сина обірвав ворожий обстріл. У ці гіркі хвилини щиро поділяємо невимовний біль непоправної втрати,

– йдеться у повідомленні.