Біля Добропілля на Донеччині загинув захисник з Волині Станіслав Романенко
- Захисник Станіслав Романенко з Волинської області загинув на війні 7 березня 2025 року.
- Герой поліг біля Добропілля на Донеччині, виконуючи обов'язки з захисту Батьківщини.
Український захисник Станіслав Романенко загинув 7 березня біля Добропілля Покровського району Донецької області. Герой родом з Волинської області.
Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Підгайцівську територіальну громаду.
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Станіслав Романенко назавжди в строю
Захисник Станіслав Романенко 1995 року з села Струмівка. Був командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів.
Молодший лейтенант загинув, виконуючи обов'язки з захисту Батьківщини поблизу Добропілля Покровського району Донецької області.
Немає слів, щоб висловити наш глибокий сум. Ця втрата – непоправна для всієї громади.Станіслав був мужнім воїном, справжнім патріотом, який до останнього подиху боронив рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава Герою!
– написали у громаді.
Про графік зустрічі та прощання з Героєм повідомлять згодом.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Станіслава Романенка. Вічна пам'ять і слава Героєві!