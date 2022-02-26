Станицю Луганську окупували, — голова Луганської ВЦА

Російські загарбники тимчасово окупували Станицю Луганську. Про це повідомили у суботу, 26 лютого.

Це оперативна інформація станом на 11:30. Її оприлюднив Сергій Гайдай, глава ОДА – керівник обласної військово-цивільної адміністрації.

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Росіяни окупували кілька селищ

"На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка", – написав Гайдай на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше Станицю Луганську довелося відключили від газопостачання. За інформацією "Оператора ГТС України", причиною стали пошкодження газових мереж.

Станиця Луганська тимчасово окупована / Фото з телеграму "Останній блокпост"

У телеграм-каналі "Останній блокпост" наголосили, що це – не привід для паніки. Адже проти України воюють на багатьох напрямках, тож тактичний відхід на тій чи іншій ділянці фронту – звична справа.

Яка ситуація зараз на Луганщині

Гайдай розповів також про ситуацію в інших населених пунктах на Луганщині. Він наголосив, що ситуація може змінитися в будь-який момент, тож місцевим мешканцям слід залишатися неподалік укриттів.