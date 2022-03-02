Станом на ранок на Дніпропетровщині жодного окупанта,– ВЦА

Починаємо ранок і з хороших новин. Зокрема відомо, що жодного окупанта на Дніпропетровщині, станом на ранок 2 березня, немає.

Про це розповіла заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб у своєму фейсбуці.

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Доброго ранку! На сьогоднішній ранок, на території Дніпропетровської області жодного загарбника немає! Працюємо! Все буде Україна!,

– написала вона.

Дніпро ж ось уже кілька днів готове "зустріти" окупанта. У місті на вулицях лежать тонни мішків, а містяни продовжують зводити барикади.

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Текст публікації Ольги Горб

Доброго ранку! На сьогоднішній ранок, на території Дніпропетровської області жодного загарбника немає! Працюємо! Все буде Україна!