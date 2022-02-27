"Станьте пліч-о-пліч з українцями": Україна сформує Інтернаціональний легіон тероборони

Володимир Зеленський звернувся до громадян іноземних держав, які прагнуть допомогти Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Володимир Зеленський наголосив, що те, що зараз відбувається в Україні – це початок війни проти Європи.

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Президент України підкреслив, що рано-вранці 24 лютого Росія розпочала нічим не виправдане злочинне й цинічне вторгнення.

Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя. Українцям вистачає мужності боронити свою батьківщину, боронити Європу, захищати цивілізаційні цінності,

– констатував Зеленський.

Зеленський закликав долучатися до захисту безпеки в Європі

Український лідер звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України.

"Усі, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття", – сказав Зеленський.

Іноземці можуть вступити до лав ЗСУ

Він нагадав, що іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав сил територіальної оборони ЗСУ.

Через це усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства).

"Дамо миру шанс і захистимо Україну, зупинимо окупантів разом", – наголосив Зеленський.

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