Станція у Краматорську закрита для прийому потягів, людей евакуюють зі Слов'янська
Джерело:Укрзалізниця
Станція у Краматорську закрита для прийому потягів. Тож людей продовжать евакуювати зі Слов'янська.
Укрзалізниця зробила уточнення щодо евакуаційного руху з Донбасу на сьогодні через обстріл станції в Краматорську.
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Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакуаційним рейсом поїзд 45 до Ужгорода,
– йдеться у повідомленні.
Також зазначили, шо очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.
Точний час відправки в Укрзалізниці не повідомили, поїзди відправлятимуться в міру наповнення.
Головне про ракетний удар по Краматорську
- Окупанти вдарили "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, які очікували на евакуацію.
- Внаслідок ракетного удару загинули 27 людей, двоє з яких – діти. Ще приблизно 100 осіб отримали поранення.
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