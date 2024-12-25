Метро "Либідська" дві години закрито на вхід, через інцидент постраждала дитина
На ескалаторі станції метро "Либідська" стався прикрий інцидент. Внаслідок події метро вже дві години закрито на вхід, а постраждалу дитину передали медикам.
Про це пише 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Що сталося на "Либідський" і чому закрили метро на Різдво
У КМДА повідомили, що поїзди здійснюють зупинки по обох коліях, станція працює на вихід. Але на вхід "Либідську" тимчасово закрили.
На одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію в механізм потрапило взуття одного з пасажирів. Це призвело до зупинки ескалатора. На місце викликали швидку медичну допомогу,
– мовиться в дописі.
Кажуть, що постраждала дитина, її передали лікарям швидкої.
Хоча після інциденту минуло вже дві години, станція досі зачинена на вхід. Оскільки триває капітальний ремонт ескалатора № 1, то нема резерву, щоб забезпечити перевезення пасажирів.
Фахівці метрополітену замінюють і налаштовують деякі елементи ескалатора, щоб їздити було безпечно.
КМДА пообіцяло додатково повідомити, коли "Либідська" відновить роботу у звичайному режимі.
Метрополітен додав деталі
Відповідно до їхнього повідомлення, дитина їхала з бабусею. Близько 17:30 вона заступила за обмежувальну лінію на сходині ескалатора. Взуття дитини потрапило між балюстрадою ескалатора, ногу затиснуло.
На місце оперативно викликали медиків, рятувальників та працівників станції.
Близько шостої вечора дитину разом з бабусею передали лікарям швидкої. Зовнішніх пошкоджень та кровотечі немає, але в медзакладі проведуть повну діагностику.
Метрополітен нагадав, що пасажирам важливо дотримуватися правил поведінки на ескалаторах:
- не заступати за обмежувальну лінію;
- не бігати і не сидіти на ескалаторі;
- слідкувати за малими дітьми, тримати їх за руку, а зовсім маленьких – на руках;
- не дозволяти торкатися нерухомих частин ескалатора.
Усе це – не жарти і не нудні нотації. Найчастіше в метрополітені травмуються саме діти, бо дорослі не слідкують за ними. А неуважність призводить до травмувань і стресу.