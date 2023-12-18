Тріщини розповзаються асфальтом: стан покриття над станцією "Деміївська" погіршується

У Києві частину метро закрили на ремонт через підтоплення. Водночас відомо, що руйнування не припиняються, зокрема, на станції "Деміївській дуже просідає грунт.

У місцевих телеграм-каналах публікують відео з жахливим станом асфальту біля метро Києва. Мовиться про покриття над станцією "Деміївська", передає 24 Канал.

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Навколо глибокі тріщини

Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно. Асфальтом розповзаються глибокі тріщини, а грунт продовжує просідати. На відео видно, що подекуди покриття зруйнувалось повністю. Це дійсно становить небезпеку, адже руйнування не припиняються.

Біля стовпа, по якому йдуть лінії електропередач, асфальт повністю просів. Там утворилися глибокі ями, адже фрагменти покриття просто розкололись.

Стан покриття над станцією метро: дивіться відео

Раніше у мережі вже з'являлися фото просідання землі під торговими павільйонами у районі станції метро "Деміївська". Вони розташовані прямо над тунелем, про підтоплення якого стало відомо півтора тижня тому. Частину синьої гілки закрили на ремонт.

У КМДА зазначали, що за ситуацією встановлений посилений кордон.

У Києві на пів року закрили деякі станції метро