У Києві на станції "Либідська" пасажирка потрапив під потяг

У столичному метро на станції "Либідська" пасажирка потрапила під потяг. Внаслідок цього низку станцій наразі закрили для пасажирів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

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У Києві пасажирка потрапила під потяг

Станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

За даними КМДА, причиною цього стала трагедія на одній зі станції, Так, на станції "Либідська" пасажирка потрапила під потяг. На місце події вже викликали правоохоронців та лікарів, задля надання допомоги потерпілій та з'ясуванню усіх обставин інциденту.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково,

– зазначили у міській адміністрації.

Наразі жодної інформації про стан постраждалої оприлюднено не було. Вочевидь усі подробиці місцева влада також повідомить згодом.

Оновлено. За уточненою інформацією, рух поїздів синьої лінії відновлено. Також відновлено роботу станцій "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська", "Деміївська". Пасажирку госпіталізовано. Обставини випадку з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у червні на станції "Золоті ворота" у київському метро під потяг потрапила пасажирка. На жаль, жінка не вижила. За даними ЗМІ, їй було приблизно 40 років. На момент прибуття потяга їй стало зле. Вона чи то знепритомніла, чи запаморочилася, і впала на колію.