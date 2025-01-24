У Києві на станції метро "Тараса Шевченка" помер чоловік: що каже поліція

У Києві на станції метро "Тараса Шевченка" 24 січня помер літній чоловік. На жаль, його не вдалося реанімувати.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу сказала пресофіцерка управління поліції в метрополітені Києва Олена Губань. До цього інформацію про інцидент поширювали місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про смерть чоловіка на станції "Тараса Шевченка"

Олена Губань розповіла, що інцидент стався близько 07:00 24 січня. У вагоні метро, що курсував синьою гілкою метрополітену, чоловікові 1950 року народження стало зле.

Після цього чоловіка вивели на станції метро "Тараса Шевченка". Чергові поліцейські намагалися провести реанімаційні заходи.

Чоловіка вивели з вагона, реанімаційні дії проводили. На жаль, не відкачали,

– зазначила пресофіцерка.



У Києві на станції метро "Тараса Шевченка" помер чоловік / Фото з місцевих телеграм-каналів

Наразі, за даними поліцейської, точний діагноз та причину смерті літнього чоловіка вже встановлюватимуть лікарі.

До слова, у листопаді 2024 року на станції метро "Поштова площа", що також на синій гілці метрополітену, помер чоловік, якому раптово стало зле. Поліцейські разом із медиками швидкої допомоги намагалися його врятувати, але, на жаль, безуспішно.