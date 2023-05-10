Стус, Теліга, Українка: українці вибирають, чиї погруддя будуть на станції метро "Університет"

У застосунку "Київ Цифровий" можна вибрати, чиї погруддя встановлять на станції метро "Університет". Мовиться про українських діячів, які замінять Менделєєва, Пушкіна та Ломоносова.

Українці можуть проголосувати за відомих українців. Опитування триватиме до 24 травня.

Дивіться також Польща офіційно перейменувала Калінінград та Калінінградську область: як називатимуть тепер

Що відомо про зміну погрудь на станції метро "Університет"

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро "Університет",

– заявили в КМДА.

Там пояснили, що замість бюстів російських діячів культури на станції метро будуть інші погруддя, які оберуть українців своїм голосуванням. Після цього рішення опрацює експертна робоча група.

Опитування у застосунку "Київ Цифровий" / Фото КМДА

Застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в Google Play або в App Store, залежно від марки смартфона.

На станції метро "Університет" проводять декомунізацію