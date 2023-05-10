Стус, Теліга, Українка: українці вибирають, чиї погруддя будуть на станції метро "Університет"
Джерело:КМДА
У застосунку "Київ Цифровий" можна вибрати, чиї погруддя встановлять на станції метро "Університет". Мовиться про українських діячів, які замінять Менделєєва, Пушкіна та Ломоносова.
Українці можуть проголосувати за відомих українців. Опитування триватиме до 24 травня.
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Що відомо про зміну погрудь на станції метро "Університет"
У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо українських діячів, погруддя яких встановлять на станції метро "Університет",
– заявили в КМДА.
Там пояснили, що замість бюстів російських діячів культури на станції метро будуть інші погруддя, які оберуть українців своїм голосуванням. Після цього рішення опрацює експертна робоча група.
Опитування у застосунку "Київ Цифровий" / Фото КМДА
Застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в Google Play або в App Store, залежно від марки смартфона.
На станції метро "Університет" проводять декомунізацію
- На станції метро "Університет" встановили погруддя українських та російських письменників та вчених ще у 1960 році.
- Тільки у 2022 році бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова, Менделєєва закрили дерев'яними боксами. Тепер їх хочуть замінити на погруддя відомих українців.
- Зокрема, українці можуть обрати Василя Стуса, який помер у російському таборі, Олену Телігу, яку розстріляли нацисти в Бабиному Яру, Лесю Українку, яка була учасницею українського національного відродження. Також у списках є князі, педагоги, письменники, поетеси, вчені, лікарі, актори та дослідниці.
- Варто зазначити, що на станції метро є й бюсти відомих українців: Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця, Григорія Сковороди.