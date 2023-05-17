Обстріляли з гранатомета: росіяни бідкаються про "диверсію" на станції з нафтою під Брянськом

У Росії жоден день не минає без якихось "надзвичайних подій". Так, окупанти заявили, що невідомі нібито обстріляли з гранатомета нафтоналивну станцію "Роснефті" у Брянській області.

Внаслідок обстрілу в одному з резервуарів утворилася дірка. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Брянській області нібито пошкодили нафтоналивну станцію

За словами російських пропагандистів, 17 травня у селищі Жеча, що у Брянській області, під час обходу території нафтоналивної станції працівники виявили кілька пошкоджень у місткостях з нафтою. В одній з них працівники помітили отвір розміром 10 на 15 сантиментів.

Згодом за 250 метрів від самої станції вони виявили гранатомет РПГ-22, з якого начебто і здійснили постріл. Окупанти зазначили, що ця зброя була прикріплена до дерева, а сам обстріл станції проводився дистанційно.

Наостанок росіяни зауважили, що "жодного витоку палива не сталося". До того ж постраждалих після диверсії також нібито немає.

У Росії весь час щось вибухає чи горить

Російські пропагандисти 17 травня заявили, що під Калугою нібито впав безпілотник. Місцеві жителі чули гучні вибухи, а уламки буцімто розкидало на 380-му кілометрі траси А-108.

У Курській області вночі 16 травня невідомий безпілотник начебто атакував будівлю місцевого відділку ФСБ. Окупанти стверджують, що внаслідок "удару БПЛА" навіть є поранені.

Крім цього, росіяни 15 травня бідкалися про обстріл населених пунктів Лікоть та Червоний Орач у Курській області. Після цього 600 споживачів набито залишились без світла.

РПГ-22 "Нетто" – реактивна протитанкова граната, що є зброєю одноразового застосування. Вона була взята на озброєння Радянської армії в 1979 році. Наразі росіяни продовжують її застосовувати, так, РПГ-22 були використані й під час повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.