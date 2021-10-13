Старий ґатунок і радянський вишкіл: чому Таран може піти у відставку

ЗМІ повідомили, що міністра оборони Андрія Тарана можуть звільнити восени. Однак в уряді намагаються цю інформацію спростувати.

За чинного міністра оборони заступився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зробив він у Верховній Раді на годині уряду 10 вересня.

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"Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії й пройшов відповідний шлях до цієї позиції", – заявив Шмигаль.

Таран неохоче йде на контакт

Виступ Шмигаля пов'язаний з обшуками Державного бюро розслідувань у Міністерстві оборони. Туди Тарана призначили на посаду міністра ще 4 березня 2020 року, коли в Україні раптово змінили уряд.

За плечима Тарана кар'єра і військового, і політика, і навіть дипломата. Він представляв країну як військовий аташе у Сполучених Штатах Америки, представляв Міноборони України при ООН, кілька місяців брав участь у підгрупі з питань безпеки у Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Тарана називають міністром старого ґатунку і радянського вишколу. Понад 20 років служив в різних родах військ, разом з тим в сухопутних військах та у розвідці. Він – кадровий військовий та неохоче йде на контакт не лише з пресою, а й з власними колегами.

Скандали Тарана

Утім, скандалів уникнути не вдалось. Таран на одному з виступів заявив, що замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети – адаптації Збройних сил України до стандартів НАТО, у нас має бути цілком реальна мета.

Виступ викликав неабиякий подив. Ба більше, після такої заяви у Міноборони навіть звернули Проєктний офіс реформ, які опікувались запровадженням реформ у ЗСУ – реформ харчуванням, сержантського корпусу, логістики та електронних закупівель.

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Із закупівлями теж не обійшлось без шторму. На параді до 30 річниці незалежності військовослужбовиці мали крокувати мало не у "лабутенах".

Вже після скандалу і параду, міністр навіть вирушив у робочу поїздку до США разом з президентом Володимиром Зеленським. Утім, за словами експертів, сприйняли його там досить прохолодно. Тоді й поповзли чутки у кулуарах, що він таки потрапив у пакет міністрів, яким готують відставку вже найближчим часом.

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