Вибухи, пожежа та відсутність світла на Бєлгородщині: в росіян почався флешмоб "Блекаут"
Жителі Бєлгородської області залишилися без світла. Перед цим там яскраво палала підстанція.
Ввечері 18 січня у місті Старий Оскол Бєлгородскої області сталася потужна пожежа на підстанції. Росіяни зафільмували її на відео.
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Що сказали окупанти
У четвер у Старому Осколі яскраво горіла одна з підстанцій. Полум'я та дим можна було побачити за кілометри. Через цю пожежу у деяких частинах міста зникло світло. Зокрема у мікрорайонах Будьонного, Хмелева, Канатеа. Соцмережами ширилися відео з місця подій.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Росіянам стало тривожно через пожежу та блекаут: дивіться відео
Поруч із цією електропідстанцією розташоване локомотивне депо. Місцеві жителі повідомили, що перед пожежею вони чули звуки безпілотників та "бавовну".
У Старому Осколі палала підстанція: дивіться відео
Російська влада традиційно спробувала все спочатку замовчати, а потім набрехати. У результаті МНС заявило, що на підстанції нібито сталося лише коротке замикання, яке буцімто не привело до подальшого займання.
Такий вигляд мала потужна пожежа на Бєлгородщині: дивіться відео
Російські надзвичайники стверджували, що ніякого загоряння на об'єкті начебто не було. Однак чисельні відео в інтернеті це спростовують.
Як відреагували в Україні
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував ситуацію у Бєлгородській області.
Старий Оскол на Бєлгородщині. Звуки БпЛА. Вибух. Горить підстанція. Готуються перейняти флешмоб "Блекаут" від Криму. Наші кореспонденти передають, що дуже тривожно в різних формах нецензурної лайки. Хорошо,
– написав він у своїх соцмережах.
Нагадаємо, що тимчасово окупований росіянами український Крим теж залишився без світла 18 січня. Через проблеми на Балаклавській ТЕС зникло енергопостачання у Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та інших містах. Перед цим у Євпаторійському районі було гучно.