Вибухи, пожежа та відсутність світла на Бєлгородщині: в росіян почався флешмоб "Блекаут"

Жителі Бєлгородської області залишилися без світла. Перед цим там яскраво палала підстанція.

Ввечері 18 січня у місті Старий Оскол Бєлгородскої області сталася потужна пожежа на підстанції. Росіяни зафільмували її на відео.

До теми Путіну "плювати" на тил, – опозиціонер про ситуацію в прикордонних російських областях

Що сказали окупанти

У четвер у Старому Осколі яскраво горіла одна з підстанцій. Полум'я та дим можна було побачити за кілометри. Через цю пожежу у деяких частинах міста зникло світло. Зокрема у мікрорайонах Будьонного, Хмелева, Канатеа. Соцмережами ширилися відео з місця подій.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Росіянам стало тривожно через пожежу та блекаут: дивіться відео



Поруч із цією електропідстанцією розташоване локомотивне депо. Місцеві жителі повідомили, що перед пожежею вони чули звуки безпілотників та "бавовну".

У Старому Осколі палала підстанція: дивіться відео



Російська влада традиційно спробувала все спочатку замовчати, а потім набрехати. У результаті МНС заявило, що на підстанції нібито сталося лише коротке замикання, яке буцімто не привело до подальшого займання.

Такий вигляд мала потужна пожежа на Бєлгородщині: дивіться відео



Російські надзвичайники стверджували, що ніякого загоряння на об'єкті начебто не було. Однак чисельні відео в інтернеті це спростовують.

Як відреагували в Україні

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував ситуацію у Бєлгородській області.

Старий Оскол на Бєлгородщині. Звуки БпЛА. Вибух. Горить підстанція. Готуються перейняти флешмоб "Блекаут" від Криму. Наші кореспонденти передають, що дуже тривожно в різних формах нецензурної лайки. Хорошо,

– написав він у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що тимчасово окупований росіянами український Крим теж залишився без світла 18 січня. Через проблеми на Балаклавській ТЕС зникло енергопостачання у Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та інших містах. Перед цим у Євпаторійському районі було гучно.