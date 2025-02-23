Альтернативи є, – Умєров про погрози щодо відключення Starlink

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував погрози США відключити доступ України до Starlink у разі відмови щодо підписання угоди про корисні копалини.

Він запевнив, що у нашої держави є альтернативи Starlink, які незабаром презентують. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Яка альтернатива Starlink є

Глава українського оборонного відомства запевнив, що у разі позбавлення України доступу до Starlink, у нашої держави є відповідні рішення. Наразі ведеться робота з цього приводу, аби розв'язати потенційні наслідки можливих дій Вашингтона.

Ми вже працюємо над цим, альтернативи є. Не розголошуємо, скоро разом з Мінцифри, Мінстратегпромом та іншими нашими колегами повідомимо, як ми будемо мати ці рішення,

– розповів Умєров.

Поки жодної додаткової інформації з цього приводу міністр не додав.

Нагадаємо, на тлі заяв американської адміністрації у РНБО закликали українців не панікувати. Там нагадали, що Україна з початку війни створює альтернативні канали зв'язку, такі як радіоролики, оптоволоконні лінії, LTE-модеми й тому подібне.

До слова, ще раніше у Reuters із посиланням на 3 джерела зазначили, що у США розглядають можливість припинення доступу України до системи супутникового інтернету Starlink через небажання підписувати угоду про копалини.