Уся лінія фронту працює на Starlink, – Буданов

Кирило Буданов підтвердив, що "певний час" біля тимчасово окупованого Криму не працювали системи Starlink. Очільник розвідки сказав свою думку щодо цього.

На щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії 9 вересня очільник української розвідки пояснив свою позицію щодо публікації про те, що Ілон Маск нібито міг таємно вимикати Starlink біля Криму, щоб запобігти атаці на флот Росії.

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Що заявив про ймовірне вимкнення Starlink Буданов

Особисто я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками та зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку,

– заявив очільник української розвідки.

Він також пояснив, що розвідка одразу зрозуміла, що там немає покриття: "Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати".

За словами Кирила Буданова, системи Starlink "відіграли дуже значну роль і насправді відіграють її станом на зараз, тому що дуже багато систем використовують антени, використовують самі системи Starlink, для зв'язку, для передачі інформації від дронів, особливо коли віддалений командний пункт тощо".

Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти – абсолютно вся лінія фронту працює на них,

– пояснив очільник Головного управління розвідки Міноборони України.

Варто зауважити, що раніше представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що інформацію про ймовірне блокування Маском системи Starlink над Кримом, щоб зірвати атаку України на російський флот, треба перевірити.

Він визнав, що зі Starlink справді було декілька проблем в українських бійців, проте вони могли виникнути через неправильне застосування цих систем зв'язку.

Окрім того, Скібіцький зауважив, що Росія проводить потужну кампанію, щоб викривлювати певну інформацію та закріплювати у світової спільноти ті меседжі, які насамперед вигідні їй.

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