У росіян на фронтах катастрофа через масові блокування Starlink
- Російські війська на окремих фронтах зіткнулися з проблемами управління через блокування Starlink.
Це навіть призвело до призупинення штурмових дій на деяких ділянках фронту.
На окремих ділянках фронту у російських військ виникли серйозні проблеми з управлінням підрозділами. Через це, за попередніми даними, частина штурмових дій була призупинена.
Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Що відомо про проблеми противника через блокування Starlink?
На низці напрямків російська армія зіткнулася з критичними проблемами в системі управління військами.
За інформацією "Флеша", порушення координації між підрозділами навіть призвело до тимчасової зупинки штурмових дій на окремих ділянках фронту.
Проблеми здебільшого були у тих росіян, які неоперативно подали списки на приватні Starlink.
Стабільний зв’язок є одним із ключових факторів сучасної війни, адже від нього залежить управління підрозділами, коригування вогню та координація дій. Навіть короткочасні збої можуть впливати на інтенсивність бойових дій.
Чому росіянам хотіли обмежити доступ до мережі Starlink?
Російські війська дедалі частіше застосовують ударні БпЛА, оснащені супутниковим зв'язком Starlink. Так, наприклад, 30 січня росіяни посилили атаки такими дронами на логістичні шляхи на ділянці Богуслав – Петропавлівка. За добу там було зафіксовано десятки ударів, включно з влучанням у цивільний автобус.
Міноборони України вже зверталося до SpaceX. Сторони обговорили можливі шляхи розв'язання цієї проблеми.
Міністр закордонних справ Польщі закликав Маска обмежити росіянам доступ до своєї супутникової мережі Starlink, мовляв, "заробіток на воєнних злочинах може серйозно зашкодити репутації бренду".
Відповідь не забарилася. Ілон Маск зауважив, що Сікорський не розуміє ключової ролі Starlink й жорстко додав: "Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України".