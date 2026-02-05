У росіян на фронтах катастрофа через масові блокування Starlink

На окремих ділянках фронту у російських військ виникли серйозні проблеми з управлінням підрозділами. Через це, за попередніми даними, частина штурмових дій була призупинена.

Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дивіться також Допоміг Україні зі Starlink: що змусило Маска відвернутись від Кремля

Що відомо про проблеми противника через блокування Starlink?

На низці напрямків російська армія зіткнулася з критичними проблемами в системі управління військами.

За інформацією "Флеша", порушення координації між підрозділами навіть призвело до тимчасової зупинки штурмових дій на окремих ділянках фронту.

Проблеми здебільшого були у тих росіян, які неоперативно подали списки на приватні Starlink.

Стабільний зв’язок є одним із ключових факторів сучасної війни, адже від нього залежить управління підрозділами, коригування вогню та координація дій. Навіть короткочасні збої можуть впливати на інтенсивність бойових дій.

Чому росіянам хотіли обмежити доступ до мережі Starlink?