Понад 1000 військових підрозділів ЗСУ відключали від терміналів Starlink, – CNN
Джерело:CNN
Українські військові активно користуються терміналами Starlink, адже вони забезпечують їх інтернетом навіть там, де немає зв'язку. Однак нещодавно 1300 з них від'єдналися від мережі.
Про це повідомляє CNN з посиланням на 2 джерела. Збій трапився 24 жовтня.
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Понад 1000 терміналів Starlink від'єднували від мережі
За даними одного джерел збій, який трапився з 1300 терміналами Starlink, був "великою проблемою" для українських військових. Їх від'єднали через брак фінансування.
Збій вплинув на пристрої, які Україна придбала ще в березні. SpaceX стягувала з українських військових 2500 доларів на місяць за підключення кожної з 1300 одиниць. Тож до вересня це збільшило загальну вартість майже до 20 мільйонів доларів.
Перед тим, як термінали від'єдналися від мережі, Міноборони України звернулося до своїх британських колег з проханням надавати щомісячні платежі у розмірі 3,25 мільйона доларів. За словами одного з британських чиновників, після обговорень між міністерствами "було погоджено, що військовий потенціал має більший пріоритет".
Ми підтримуємо низку терміналів, які мають пряму тактичну користь для українських військових у відбитті вторгнення Росії,
– додав посадовець.
Він додав, що Британія розглядає та визначає пріоритетність усіх нових запитів України з точки зору їхнього впливу боротьбу з російськими окупантами.
Один з українських високопосадовців також підтвердив інформацію про цей збій, назвавши термінали Starlink "дуже важливими" для боротьби України з вторгненням Росії.Цікаво! У вересневому листі SpaceX до Пентагону мовиться про майже 20 тисяч терміналів Starlink в Україні. Водночас компанія визнає, що більшість із них були повністю або частково придбані за зовнішнє фінансування, зокрема від урядів США, Польщі та Великобританії. У листі стверджувалося, що ці джерела також оплачували близько 30% місячного рахунку за підключення. Своєю чергою, Ілон Маск заявляє, що SpaceX витрачає майже 20 мільйонів доларів щомісяця на підтримку супутникових послуг в Україні.
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