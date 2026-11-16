"Я такого не чув": Трамп відповів на запитання про обмеження Starlink в Україні

Президент США Дональд Трамп не зміг пояснити, чому для України знову знизили швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів перед від’їздом із Білого дому.

Що сказав Трамп?

Журналісти запитали Трампа, хто наказав сповільнити роботу супутникового зв’язку для України. Американський президент відповів, що нічого не чув про це.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що обмеження швидкості Starlink та Starshield ускладнюють роботу українських військових. Зокрема, через це виникли проблеми з перехопленням російських реактивних дронів.

Тема стабільності терміналів супутникового зв'язку залишається важливою через ключову роль цієї системи в зоні бойових дій. Будь-які коливання або повідомлення щодо доступності сервісу привертають пильну увагу спостерігачів та медіа.

Це вже не перший випадок обмеження роботи Starlink в Україні. Подібна ситуація виникла минулого місяця: 14 жовтня українські військові зафіксували втрату зв'язку на швидкості понад 161 кілометр на годину. Через це ускладнилася робота безпілотників і перехоплення російських реактивних дронів. Про зняття швидкісних обмежень Міністерство оборони повідомило 24 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми писали про оцінку ситуації зі Starlink, яку Трамп озвучував в інтерв'ю Россу Даутату для CBS News. Тоді він заперечив власну причетність до будь-яких рішень, засумнівався в реальності уповільнення роботи зв'язку та зазначив, що Ілон Маск швидко повернув доступ до мережі.