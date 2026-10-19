"Гальмує роботу дронів": Зеленський заявив про збої в роботі Starlink на швидкості

Військові підрозділи України 19 жовтня зафіксували збої в роботі Starlink та Starshield на лінії фронту. Обладнання перестає діяти на швидкості від 130 до 161 кілометра на годину, що блокує роботу дронів-перехоплювачів.

Як повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради, перебої в роботі супутникового зв'язку безпосередньо впливають на бойову ефективність українських сил. Проблеми виникають як під час переміщення наземного транспорту, так і під час польотів ударних безпілотників.

Що відомо про труднощі на фронті через проблеми з використанням сервісів Starlink / Starshield?

За словами глави держави, про технічні складнощі доповів Головнокомандувач ЗСУ на основі звітів із передових підрозділів. Обмеження найбільше зачіпають безпілотні апарати типу мідстрайк та швидкісні засоби перехоплення реактивних ударних дронів.

"На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130 – 161 кілометр на годину. Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних "Шахедів". Сьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя", – зазначив президент.

Виробництво турелей та дефіцит систем протиповітряної оборони

Паралельно військові та урядовці узгодили нарощування замовлень на виробництво стаціонарних і мобільних турелей.

Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил ухвалено рішення максимально прискорити виробничі й фінансові ланцюжки для протидії ворожим дронам.

Водночас на рівні міжнародних контактів залишаються затримки з постачанням захисного озброєння. Міністр оборони, міністр закордонних справ та команда Офісу президента отримали завдання активізувати комунікацію щодо засобів ППО через невиконання окремих політичних домовленостей та відтермінування постачань з боку Міністерства війни у США.

Масовані атаки по підстанціях та загрози для енергосистеми

Під час наради окрему увагу приділили наслідкам останніх російських ударів по інфраструктурі. Зафіксовано пошкодження 28 підстанцій та низки важливих енергооб'єктів, де ремонтні бригади вже проводять аварійне відновлення ліній і трансформаторів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог зосередився на системних ударах по вузлових підстанціях та генерації перед початком зими. Як уже повідомлялося на нашому сайті, через ураження обладнання та похолодання компанія Укренерго була змушена вводити аварійні й погодинні графіки відключень світла у більшості регіонів країни.