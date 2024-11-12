Стармер і Макрон віч-на-віч поговорили про Україну: ЗМІ розкрили деталі

Прем'єр Великої Британії й президент Франції зустрілися в Парижі. Кір Стармер і Еммануель Макрон, зокрема, обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Про що саме говорили Стармер і Макрон

Лідери провели 20-хвилинну розмову віч-на-віч. Ширша делегація помічників не була в залі, що свідчить про політичну делікатність дискусій, зауважили журналісти.

Лідери почали з обговорення ситуації в Україні, включно з тим, як найкраще поставити Україну на якомога сильнішу позицію до входження в зиму,

– сказав представник британського уряду.

За даними видання, Стармер і Макрон також обговорили, як змусити США змінити позицію щодо Storm Shadows.

До речі, у спільному комюніке, яке оприлюднив Єлисейський палац наголосили: "Стосовно ситуації в Україні лідери двох країн підтвердили свою прихильність до тісної координації, наголосивши на своїй рішучості підтримувати Україну непохитно і стільки, скільки буде потрібно, щоб зірвати загарбницьку війну Росії".