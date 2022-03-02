У Старобільську на Луганщині люди блокують колони російської техніки

Мешканці наближених до тимчасово окупованих територій міст не хочуть, аби до них прийшов "русский мир". Для цього вранці 2 березня люди масово вийшли на вулицю, аби заблокувати рух загарбникам.

Відео з місця події виклав у своєму каналі у телеграм нардеп Олексій Гончаренко. Судячи з запису, сотні людей з українськими прапорами фізично не дали окупантам проїхати.

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Сталося це у центральній частині Старобільська.

Окупанти стріляють у повітря

Не дуже велику колону російської бронетехніки зупинили численні патріоти України.

Люди вимагають, аби окупанти йшли за адресою російського корабля.

Терористично-загарбницькі війська, у свою чергу, стріляли у повітря. Однак це жодним чином не змінювало настрій людей.

Чим саме закінчилося протистояння мирних українців із загарбниками, наразі невідомо.

Дивіться відео, як люди блокують російські війська на Луганщині:

Окупанти зазнають важких втрат

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російсько-окупаційні війська кожного дня втрачають багато техніки та особового складу. Лише за підтвердженими даними з початку вторгнення захисники України знищили 5840 загарбників. Крім того, ВКС РФ втратили 30 літаків та 31 гелікоптер. Військові злочинці втратили 211 танків та 862 бойові броньовані машини, а також 85 артилерійських систем і 9 засобів ППО. Українці також знищили 60 цистерн з паливом, 3 БПЛА, 2 одиниці швидкісних катерів та 355 одиниць автомобільної техніки.